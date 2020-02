Municipales à Paris : qui pour remplacer Benjamin Griveaux ?

Paris, France

Qui pour remplacer Benjamin Griveaux ? Suite au retrait du candidat LREM dans la course aux municipales 2020 à Paris ce vendredi, après la diffusions de vidéos à caractère sexuel lui étant attribuées, le parti présidentiel continue à se réunir en urgence ce week-end pour tenter de s'entendre sur un candidat remplaçant.

Ce samedi en fin de matinée, une commission nationale d'investiture a lieu au siège de LREM. Le nom du successeur devrait être connu "au plus tard, en début de semaine prochaine", indique le délégué général de La République en marche, Stanislas Guérini.

Plusieurs noms circulent

A un mois du premier tour des municipales, cette onde de choc politique a suspendu la campagne dans la capitale. Déjà, plusieurs noms circulent pour remplacer Benjamin Griveaux., mais un seul candidat s’est pour l’heure déclaré : Mounir Mahjoubi, député de Paris et ex-ministre, qui s'est dit "disponible". Il assure que plusieurs marcheurs lui ont demandé de reprendre le flambeau. Delphine Bürkli, maire sortante du 9e arrondissement (ex-LR) et proche d'Edouard Philippe, est également citée. La secrétaire d’Etat Marlène Schiappa et tête de liste dans le 14e arrondissement, quant à elle, a affirmé qu'elle ne serait pas candidate.

Fusions de listes ?

Comme beaucoup d'autres personnalités politiques, Cédric Villani apporte son soutien à son ex-rival et évoque une "attaque indigne", et une "menace grave pour notre démocratie". Le candidat dissident ex-LREM, questionné par franceinfo concernant une fusion de sa liste avec celle de Benjamin Griveaux, indique que "projet reste ouvert à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent l'alternance à Paris sur la base des valeurs progressistes et écologiques que je défends depuis le début".