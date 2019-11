Municipales à Paris : Rachida Dati investie par le parti Les Républicains

Paris, France

Sans surprise, Les Républicains (LR) ont choisi Rachida Dati pour être leur candidate lors des élections municipales à Paris en mars 2020. L'actuelle maire du VIIe arrondissement de la capitale et ex-garde des Sceaux était donnée favorite face à son unique concurrente Marie-Claire Carrère-Gée, conseillère LR du XIVe arrondissement et présidente du groupe LRI (Les Républicains et indépendants).

La droite n'a "pas d'autre choix", avait assuré à l'AFP un responsable LR, sous couvert d'anonymat, avant que les deux candidates ne se présentent devant la Commission nationale d'investiture (CNI) ce mercredi soir : "On a essayé de chercher,Baroin, Pécresse devait y aller, Calmels et Douste-Blazy on y a pensé... Tout le monde a décliné. On a même pensé à Sarkozy..."