Municipales à Pauillac:le candidat Hervé Freyssinet veut mettre le citoyen au coeur de la cité

Hervé Freyssinet, candidat sans étiquette aux municipales de Pauillac, répond aux questions de France Bleu Gironde.

Ce fonctionnaire territorial à la retraite remet en question la gestion par l'équipe sortante en misant sur la participation citoyenne.

France Bleu Gironde: Pourquoi avoir mis le slogan "le citoyen au coeur de la cité" au coeur de votre campagne?

Hervé Freyssinet: Parce que nous proposons une autre voie ouverte sur la démocratie participative, par rapport au maire sortant qui a une politique élitiste, basée sur l'oenotourisme et le festival Les Vendanges du 7ème art. Nous, nous souhaitons répondre aux préoccupations de tous les citoyens. Le constat de la situation économique et sociale est désastreux. Les chiffres parlent d'eux-mêmes: chômage record à 19%, un taux de pauvreté de 20% alors que la moyenne nationale est de 14,7%.

Ce n''est pas la collectivité qui va créer des emplois; par contre, nous sommes des facilitateurs, des accompagnateurs, et toutes les politiques qui pourront être mises en oeuvre, notamment sur l'accessibilité au monde de l'emploi, doivent être valorisées.

Certains de vos adversaires mettent en valeur des problèmes à Pauillac liés à la sécurité. Vous partager leur inquiétude?

Pauillac n'est pas une ville régie par la Kalashnikov o u une baguette magique... Je m'explique: par rapport à certains qui vont au tout répressif, nous proposons une voie médiane, à savoir faire de la prévention avec des animateurs de rue, des animateurs sociaux pour aider les jeunes qui sont livrés à eux-mêmes, notamment les 16-25 ans.

Par quels moyens?

Nous souhaitons créer pour eux une charte citoyenne, c'est-à-dire qu'on est sur une participation gagnant-gagnant. Concrètement, créer un Passeport associatif Jeunesse qui permettra un accès aux activités culturelles et sportives. Il est important aussi de rétablir le Forum des associations qui avait été supprimé, créer des aires de loisirs et de jeux. Nous voulons, pour ces jeunes qui se retrouvent désoeuvrés et traînent dans les rues, ouvrir un milk bar dans la rue Aristide Briand, un rue un peu sinistrée avec une dizaine de commerçants qui ont fermé boutique. Il est important de créer du lien, amener du chaland et une dynamique dans cette ville. qui en a bien besoin.

Les trois autres listes à Pauillac, celles de

-Florent Fatin maire centriste sortant

-Grégoire de Fournas, Rassemblement National

-William Pouyalet, sans étiquette