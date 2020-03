Municipales à Pauillac: le candidat William Pouyalet mise sur le réveil économique de la ville

Les élections municipales à Pauillac ne se limitent pas à un duel entre le maire maire centriste sortant Florent Fatin et le candidat du Rassemblement National Grégoire de Fournas.

William Pouyalet, patron retraité d'un cabinet d'expertise comptable, figurait dans l'équipe municipale sortante avant de démissionner en 2017.

France Bleu Gironde: Vous vous considérez comme un missionnaire pour Pauillac. Qu'est-ce que cela signifie?

Willam Pouylet: Cela veut dire qu'il faut redresser la ville. Dans l'état où elle se trouve au niveau économique, ça ne fonctionne absolument plus. Le maire actuel a basé sa stratégie sur le tourisme et l'oenotourisme mais cela ne fait tourner le commerce que pendant quatre mois. Et la ville de Pauillac doit vivre pendant douze mois...C'est pour cela que je veux relancer l'activité économique par le biais d'une Zone d'Activités; nous sommes sur le point de faire venir cinq entreprises qui généreraient 150 emplois. Nous allons également faire venir un chantier naval sur cette zone, directement lié au fleuve. Fleuve qui est pour nous une autoroute pour améliorer la communication avec Bordeaux.

Ce que vous dite en filigrane, c'est que les derniers maires n'ont pas fait grand chose pour sortir Pauillac de sa léthargie?

Ils ont laissé Pauillac mourir: nous n'avons plus de commerce, plus de boucher, plus de charcutier, plus de poissonnier, plus de marchand de primeurs. Il faut donc faire revenir le commerce. Nous avons prévu des boutiques test: nous allons fournir à titre gracieux des locaux commerciaux aux futurs commerçants pendant un an. Au bout d'un an, nous referons le point avec eux.

La mission que vous incarnez, elle vous semble réaliste?

Elle me semble totalement réaliste. Dans ma vie professionnelle, je l'ai prouvé; les Pauillacais me connaissent et savent très bien que ce que je dis, je le ferai. ce que je propose à Pauillac, ce n'est pas de la politique, c'est du commerce, de l'industrie et de l'économie.Moi, la politique, ce serait plutôt la politique économique.

Pourquoi renoncez-vous à vos indemnités de maire?

Tout simplement parce que la fonction de maire, c'est un sacerdoce et non pas un moyen d'enrichissement. Pour ma commune, je veux me donner à fond et tous les jours.

Les trois autres listes aux municipales de Pauillac, celles de

-Florent Fatin, maire centriste sortant

-Grégoire de Fournas, Rassemblement National

-Hervé Freyssinet, sans étiquette