Municipales à Pauillac : vers une quadrangulaire inédite au second tour

Le maire sortant Florent Fatin et le candidat RN Grégoire de Fournas.

A Pauillac, les quatre candidats passent au second tour. Avec 34,64% des suffrages, le maire sortant Florent Fatin (centre) n'a qu'une grosse centaine de voix de plus que le candidat du Rassemblement national Grégoire de Fournas (27,12%). Mais l'opposition au prochain tour ne se limite pas à leur duel. Florent Fatin lance un appel du pied aux "candidats qui suivent", pour qu'ils appellent à voter pour lui, "le mieux placé pour battre le Rassemblement national."

Florent Fatin : "Je suis largement mieux placé pour battre le Rassemblement national au second tour" Copier

Le front républicain ne fait pas recette ce dimanche soir. William Pouyalet, ancien de l'équipe municipale sortant qu'il avait quittée en 2017, obtient 26,67% des voix et annonce qu'il compte se maintenir. Quant à Hervé Freyssinet, loin derrière avec 11,56%, il déclare qu'il se prononcera ce lundi matin 16 mars sur son maintien, ou non, au second tour.