C'est une information France Bleu Périgord, l'ancien maire Michel Moyrand a trouvé un accord avec Patrick Palem, le candidat de la République en Marche. Plusieurs alliances sont en train d'être conclues avant le second tour, prévu à priori, le 28 juin prochain.

Municipales à Périgueux : accord trouvé entre l'ancien maire socialiste et le candidat LREM

Patrick Palem semble avoir plusieurs alliés avant le second tour des élections municipales à Périgueux. Le candidat de la République en Marche a trouvé un accord avec l'ancien maire socialiste. Michel Moyrand ne sera pas sur la liste fusionnée mais on parle de neuf places.

Delphine Labails "déçue" du choix de Michel Moyrand

Michel Moyrand choisi la République en Marche plutôt que l'autre candidate socialiste encore en lice pour ce second tour. Delphine Labails qui se dit "déçue" du comportement de l'ancien maire de Périgueux. De son côté, elle est en train de négocier avec plusieurs alliés potentiels : le collectif citoyen d'Hélène Reys et les Verts menés par François Carême.

Patrick Palem pourrait compter aussi sur l'appui d'Elisabeth Dartencet.

Si toutes ces négociations aboutissent réellement, il n'y aurait plus que trois listes au lieu de cinq pour ce second tour des élections municipales à Périgueux : celle d'Antoine Audi, celle de Delphine Labails et celle de Patrick Palem.

Antoine Audi en tête au premier tour

A l'issue du premier tour, en mars dernier, le maire sortant, Antoine Audi est arrivé en tête avec 19,15% des voix. Delphine Labails, la candidate investie par le PS a obtenu 17,37% des voix. Patrick Palem, le directeur de la Socra et tête de liste LREM est troisième avec 15,49% des voix. Suivent Michel Moyrand avec 13,43% des voix et Hélène Reys avec 11,69% des voix.