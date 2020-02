Municipales à Périgueux : "c'est encourageant, si on se présente unis, on a une chance" dit Delphine Labails

Périgueux, France

Le sondage IPSOS-SOPRA pour France Bleu Périgord et Sud Ouest donne Delphine Labails tête de liste socialiste pour conquérir la mairie de Périgueux au coude à coude avec le maire sortant LR Antoine Audi avec 15% des intentions de vote.

Devant Michel Moyrand, 14%, et Patrick Palem, le candidat LREM (même score). Les Verts font 11%, la liste citoyenne de gauche d'Hélène Reys, 10%.

D'où la nécessité de se rassembler note Delphine Labails.

"Je pense que c'est un score encourageant. Mais que l'on ne peut pas en déduire autre chose. C'est une indication. Un score encourageant. Ensuite je retiens que les forces de gauche sont en bonne position et je continue d'être persuadée qu'il faut qu'on parviennet à se rassembler pour pouvoir l'emporter à Périgueux" dit Delphine Labails.

La réaction de Delphine Labails au sondage de France Bleu Périgord et Sud Ouest Copier

"Le ralliement est toujours souhaitable le plus tôt possible, dès le premier tour, il est encore temps de le construire, piour se donner une assise encore plus solide" dit-elle. "Si on se présente uni, on a une véritable chance" conclue-t-elle.