Municipales à Périgueux : débat entre les trois candidats ce mercredi sur France Bleu Périgord

A un peu plus de dix jours du second tour des élections municipales, France Bleu Périgord organise ce mercredi 17 juin un débat entre les trois candidats en lice à la mairie de Périgueux. Débat à suivre à partir de 18h10 et sur les réseaux sociaux.

Les trois candidats au second tour des municipales à Périgueux sont sur France Bleu Périgord ce mercredi 17 juin pour débattre. Le débat est diffusé à partir de 18h10 et 19 heures entre les trois têtes de liste : Antoine Audi, le maire sortant LR/UDI, Delphine Labails tête de liste de la gauche et Patrick Palem candidat Modem soutenu par la République en Marche.

A l'occasion de ce débat, il sera notamment question de la circulation et de l'attractivité du centre ville. Les candidats seront interrogés par France Bleu Périgord sur les solutions qu'ils proposent avant le second tour des élections municipales prévu le 28 juin prochain.

Huit listes au premier tour

Huit liste se sont présentées à Périgueux au premier tour. Cinq ont passé le seuil des 10% des voix et pouvaient se maintenir pour le second tour :

Antoine Audi est arrivé en tête avec 19,15% des voix

Delphine Labails avec 17,37%

la liste de Patrick Palem est troisième avec 15,49% des voix

Michel Moyrand, la liste de l'ancien maire a obtenu 13,73% des voix

Hélène Reys et le collectif citoyen obtiennent 11,68%

Laurent Rouquié a obtenu 9% des voix

La liste Europe écologie les verts de François Carême avec 7,3%

Elisabeth Dartencet a obtenu 6,19% des voix

Des alliances au second tour sauf pour Antoine Audi

Avant le second tour, plusieurs alliances ont été scellées entre certains candidats. Les listes de Delphine Labails, Hélène Reys et François Carême ont fusionné. Delphine Labails réunit une liste d'union de la gauche mais sans les communistes et le Parti radical de gauche.

Patrick Palem a fusionné avec trois listes : celle de l'ancien maire Michel Moyrand, celle d'Elisabeth Dartencet et celle de Laurent Rouquié, tous deux anciens adjoints d'Antoine Audi. Avec ces fusions, la liste centriste de Patrick Palem soutenue par la République en Marche recueillerait selon un pur calcul mathématique 44% des voix mais ces fusions ne se sont pas réalisés sans désaccords.

De son côté, Antoine Audi n'a conclu aucune alliance et conserve donc une liste identique à celle présentée au premier tour.

Les électeurs se déplaceront-ils le 28 juin ?

Après le pic épidémique de la crise du coronavirus et après un premier tour marqué par une participation historiquement faible, l'abstention est l'une des clés du second tour des élections municipales du 28 juin prochain.

