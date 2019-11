Municipales à Périgueux : l'ancien maire Michel Moyrand annonce sa candidature

24000 Périgueux, France

La rumeur allait bon train depuis quelques jours sur la possible candidature à Périgueux de Michel Moyrand, l'ancien maire. Et bien depuis ce jeudi matin, c'est officiel, l'ex maire de la préfecture de la Dordogne se présente aux élections municipales de mars prochain. Il se déclare dans un communiqué " j'ai décidé de présenter ma candidature pour être votre prochain maire. Je connais bien la fonction pour l'avoir exercée de 2008 à 2014".

Périgueux ville en déclin selon Michel Moyrand

Michel Moyrand estime que sa candidature se justifie compte-tenu de la situation actuelle de la ville " Si j'ai choisi de vous soumettre ma candidature, c'est parce que je ne veux plus voir notre ville aller plus loin dans le déclin qu'elle connaît aujourd'hui. Je ne veux plus laisser les Périgourdins et les Périgourdines souffrir des difficultés de circulation, de stationnement et d'accès au centre-ville. Je ne veux plus être le témoin impuissant des innombrables fermetures de commerces et de services ni regarder les bras croisés les multiples enseignes de renom quitter notre ville."

L'ancien maire socialiste, aujourd'hui éloigné de son parti pointe là du doigt la gestion de l'actuel maire LR Antoine Audi, en ce qui concerne notamment les problèmes de circulation dans la ville ou encore la migration de certains commerces vers les zones commerciales périphériques.

Il sera face à deux de ces anciennes adjointes engagées sur d'autres listes

D'un point de vue politique, c'est la confirmation de son éloignement du parti socialiste dont la tête de liste n'est autre que l'une de ses anciennes adjointes, Delphine Labails. Michel Moyrand n'a pas décidé non plus de rejoindre la liste citoyenne dont fait partie une autre de ses anciennes adjointes, Marie Moulène (Générations). Michel Moyrand a conclu un accord électoral avec le groupe " Périgueux et pourquoi pas" , un comité citoyen animé par Thomas Sarlat. La liste est baptisée " Rénovons Périgueux avec Michel Moyrand".