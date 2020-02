Municipales à Périgueux : le maire sortant Antoine Audi a présenté sa liste en partie renouvelée

Le maire sortant de Périgueux Antoine Audi a présenté ce jeudi sa liste pour les municipales de 2020. 34 colistiers et une équipe en partie renouvelée par rapport à 2014. Le candidat Les Républicains a déposé une liste "dynamique et engagée", dit-il.

Antoine Audi, maire LR de Périgueux depuis 2014, a présenté ses 34 colistiers ce jeudi au bar l'Atlas. 16 conseillers ont décidé de rempiler avec le maire sortant. Sa première adjointe Christiane Rat a, par exemple, décidé de ne pas se représenter : "Elle reste à mes côtés" explique Antoine Audi. Une équipe en partie renouvelée, "dynamique et engagée" selon le candidat.

"Bon esprit d'équipe"

Assis face à son équipe et face à la presse, Antoine Audi présente un par un ses colistiers puis distribuent des compliments à chacun. Il insiste ensuite sur le renouvellement de son équipe : 16 conseillers municipaux se sont réengagés avec le candidat LR, "malgré mes défauts" s'amuse le maire de Périgueux. Il continue :"Je sentais la nécessité de renouvellement de l'équipe". Christiane Rat est un exemple. Elle qui était jusqu'alors une de ses adjointes n'a pas voulu continuer : "Elle reste quand même à mes côtés" explique Antoine Audi. Certains comme Elisabeth Dartancet et Laurent Rouquié ont décidé de claquer la porte. Ils se présentent même contre lui.

Le maire sortant se dit fier de ses colistiers : "Il y a un bon esprit d'équipe". Et d'ajouter : "La partie la plus excitante c'est de voir comment les alliages se font entre les membres de la liste". Ses colistiers viennent de divers horizons : commerçants, chefs d'entreprise, personnels de santé, étudiant, enseignants, employés d'assurance ou de banques : "Ce sont eux qui incarnent le tissu et la richesse de la ville" estime le candidat.

Une liste engagée

Cette liste incarne à mes yeux, cette envie de servir la ville au quotidien - Antoine Audi

Antoine Audi assure que sa liste est une liste de personnalités engagées : "Ce sont des hommes et des femmes qui sont engagé.e.s dans l'action publique à Périgueux, politiquement ou au niveau associatif".

Lors de la présentation de sa liste, Antoine Audi n'a pas hésité à tacler ses adversaires et leurs propositions "vides" dit-il. Avec cette équipe, le maire sortant espère rester dans son fauteuil : "Peut-on prendre le risque que la ville rebascule à gauche ?".