Municipales à Périgueux : le parti radical de gauche soutient la liste d'Europe écologie les verts

Périgueux, France

Le Parti radical de gauche et Europe écologie les verts marcheront ensemble pour les municipales de 2020 à Périgueux. Le PRG24 annonce dans un communiqué qu'il soutient les verts après avoir "appelé au rassemblement le plus large possible des forces de gauche". Pour la première fois à Périgueux, EELV présente une liste autonome avec à sa tête François Carême, un ancien dirigeant d'EDF.