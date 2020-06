Municipales à Périgueux : les trois têtes de listes débattent sur France Bleu Périgord

A l'occasion du second tour des élections municipales, France Bleu Périgord organise un débat avec les trois têtes de listes à Périgueux : Delphine Labails, Antoine Audi et Patrick Palem. Le débat sera diffusé le mercredi 17 juin entre 18h10 et 19h.

Le second tour des élections municipales le 28 juin prochain opposera à Périgueux les listes conduites par Delphine Labails, Antoine Audi et Patrick Palem. Les trois candidats débattront de leurs projets pour la préfecture de la Dordogne au cours d'un débat organisé par France Bleu Périgord. Le débat, animé par deux journalistes de France Bleu Périgord, Charlotte Jousserand et Antoine Balandra, sera diffusé le mercredi 17 juin entre 18h10 et 19h.

Antoine Audi, le maire LR sortant en tête à l'issue du premier tour

A l'issue du premier tour le 15 mars dernier, c'est la liste divers droite du maire LR sortant Antoine Audi qui était arrivée en tête avec 19,15% devant la liste socialiste de Delphine Labails 17,37%, la liste divers centre soutenue par LREM de Patrick Palem 15,49%, la liste divers gauche de l'ancien maire Michel Moyrand 15,49%, la liste divers gauche d'Hélène Reys 11,68%, la liste divers de Laurent Rouquié 9%, la liste EELV de François Carême 7,34% et la liste divers droite d'Elisabeth Dartencet 6, 19%. Depuis, des alliances ont été contractées. Les listes Labails, Reys et Carême ont fusionné. La liste de l'ancien maire Michel Moyrand a rejoint la liste de Patrick Palem ainsi que les listes des deux ex adjoints d'Antoine Audi, Laurent Rouquié et Elisabeth Dartencet.

Des alliances qui donnent un avantage à la liste de Patrick Palem soutenue par LREM

Sur le papier la liste Palem a un léger avantage sur la liste Labails mais les reports de voix vont-ils être bien respectés ? Des dissensions se sont déjà faites entendre de part et d'autre. Certains colistiers d'Elisabeth Dartencet se sont désolidarisés de la fusion. A gauche, des sympathisants de Génération ou de la France Insoumise pourraient traîner des pieds pour aller voter en faveur d'une tête de liste socialiste. Le maire sortant, Antoine Audi pourrait lui capitaliser ou pas son action en faveur de la lutte contre le COVID et attirer des électeurs rendus un peu amers par les alliances dans les deux autres camps.

L'abstention, une des clés du scrutin

Enfin la grande inconnue vient de l'abstention, elle était très élevée au premier tour avec près de 57% des électeurs qui ne se sont pas déplacés. Rien ne dit qu'ils seront plus motivés dans les circonstances exceptionnelles de ce second tour. Sauf à vouloir récompenser ou sanctionner les mesures prises dans le cadre de la pandémie, au niveau local, comme au niveau national.

