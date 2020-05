Municipales à Périgueux : Michel Moyrand attaque Delphine Labails pour justifier son alliance avec LaREM

L'ancien maire socialiste de Périgueux justifie sa fusion avec Patrick Palem par le "mépris et l'ignorance" dont a fait preuve Delphine Labails, la candidate PS, vis à vis de sa liste.

On vous en a parlé ce mercredi 27 mai sur France Bleu Périgord, un accord a été trouvé entre Michel Moyrand et le candidat de la République en Marche avant le second tour des élections municipales à Périgueux. Cet accord est confirmé par l'ancien maire socialiste de Périgueux dans un communiqué. La liste "Rénovons Périgueux" menée par Michel Moyrand fusionne avec la liste Périgueux 2020 menée par Patrick Palem.

L'ancien maire socialiste justifie sa fusion avec la République en Marche en attaquant la candidate PS. Selon lui, Delphine Labails "avait décidé depuis longtemps l'ignorance et le mépris envers moi et ma liste". L'ancien maire de Périgueux se dit "blessé" par l'attitude de son ancienne adjointe qui "a délégué son directeur de campagne considérant qu'elle n'avait pas à discuter avec moi".

Michel Moyrand va plus loin et s'en prend personnellement à Delphine Labails en écrivant qu'il connait "très bien les ambitions, les prétentions et l'autoritarisme [de cette candidate] qui sont communs d'ailleurs en bien des points à ceux du maire sortant [Antoine Audi]".

Michel Moyrand maire de Périgueux entre 2008 et 2014 avait abandonné la politique en 2015 avant de faire son retour en 2016 en tant que candidat PS aux élections législatives. Il était arrivé cinquième du scrutin avec 10,78% des voix. En novembre 2019, Michel Moyrand avait annoncé sa candidature aux élections municipales parce qu'il ne "supportait plus le déclin de la ville".