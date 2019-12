Municipales à Perpignan : Clotilde Ripoull veut diminuer la température estivale de 4°C

Perpignan, France

Clotilde Ripoull présentait ce jeudi matin son programme complet en vue des élections municipales de Perpignan. Parmi ses « 100 mesures pour changer Perpignan », la candidate se fixe pour objectif de faire baisser la température estivale de quatre degrés « à moyen terme », pour contrer les effets des canicules de plus en plus fréquentes. Le 28 juin dernier, le record absolu de chaleur a été battu à Perpignan avec 42,1 degrés.

Pour y parvenir, la présidente de Perpignan Equilibre propose la création de « plusieurs forêts urbaines » dans le cœur de ville, avec « des rues, des murs et des toits végétalisés ». Pour chaque naissance, un arbre serait planté à Perpignan (ce qui représente environ 1500 par an). Clotilde Ripoull promet aussi d’aménager un « maillage vert » de 50 places et placettes ombragées, et de favoriser les jardins partagés.

Pour diminuer la pollution, la candidate souhaite mettre en place la gratuité des bus, développer les pistes cyclables, et lancer un plan de rénovation énergétique des logements. « L’objectif est réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre par habitant d’ici la fin du mandat. »