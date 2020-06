À un jour d'intervalle, les candidats à la mairie de Perpignan (Pyrénées-Orientales) ont chacun reçu la visite et le soutien de personnalités politiques : Robert Ménard, venu indiquer le chemin à suivre à Louis Aliot, et Carole Delga (PS), qui a appelé à voter Jean-Marc Pujol (LR).

Municipales à Perpignan : des soutiens politiques pour Louis Aliot et Jean-Marc Pujol

À deux semaines du deuxième tour des municipales, Louis Aliot et Jean-Marc Pujol se livrent à une âpre bataille politique et médiatique. Et chacun compte aussi sur des relais d'autres élus.

"Nous savons gérer des villes", Robert Ménard en modèle pour Louis Aliot

Jeudi, Louis Aliot a reçu le maire de Béziers, Robert Ménard. Le député Rassemblement National de Perpignan veut marcher dans les pas de l'élu héraultais, largement réélu dès le premier tour en mars dernier (68,74% des voix). Comme lui, il se présente sans l'étiquette RN (en ayant toutefois le soutien du parti) et mise sur l'union des droites à l'échelle locale.

Le score qu'il a recueilli à Béziers doit servir d'exemple selon Robert Ménard : "Nous sommes la ville de plus de 75 000 habitants où le maire a été le mieux élu de France. Ça veut dire qu'on sait gérer des villes". Il le dit lui-même, sa venue à Perpignan a pour but de rassurer ceux qui hésiteraient à voter Aliot : "C'est pour dire aux gens d'ici : les types qui disent c'est le fascisme, l'extrême droite... C'est des conneries ! Venez voir à Béziers, plus personne ne dit ça."

"Que Perpignan reste fidèle à ses valeurs", Carole Delga appelle à voter Jean-Marc Pujol

Vendredi, le maire sortant et candidat Jean-Marc Pujol a quant à lui accueilli à Perpignan la présidente de la Région Occitanie. Carole Delga est venue présenter un plan d'aides aux entreprises piloté par la Région, avec le soutien des collectivités territoriales.

Elle était accompagnée d'Hermine Malherbe (PS), présidente du conseil départemental, qui a aussi rappelé son engagement contre le Rassemblement National. Jean-Marc Pujol était présent en tant que président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.

Mais c'est certain, la socialiste Carole Delga n'avait pas fait le déplacement simplement pour détailler les mesures du fond "L'OCCAL". Elle en a profité pour clairement appeler à voter pour le candidat Les Républicains, afin de faire barrage à Louis Aliot : "Je souhaite que Perpignan la catalane reste fidèle à ses valeurs. Quand je me recueille un monument aux morts, je veux pouvoir regarder les noms de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la République Française. Louis Aliot, c'est un très bon ami de Jean-Marie Le Pen. _Il ne faut pas penser qu'il va y avoir une éclaircie : les idées d'extrême droite sont dangereuses_."