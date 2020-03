Selon un sondage Ifop pour l’indépendant, Louis Aliot est en tête des intentions de vote au second tour des élections municipales. Le candidat RN l’emporterait largement en cas de triangulaire, mais plus difficilement en cas de duel.

Municipales à Perpignan : le second tour s’annonce serré, selon un nouveau sondage

Semaine après semaine, Louis Aliot ne cesse de grimper dans les études d’opinion. Selon le dernier sondage, réalisé par l’Ifop pour l’Indépendant, le candidat soutenu par le Rassemblement National recueillerait 36% des intentions de vote lors du premier tour des élections municipales. C’est presque le double du maire LR sortant Jean-Marc Pujol, en deuxième position avec 19%.

Selon cette enquête, deux autres candidats seraient en mesure de se maintenir au second tour. En troisième position, la liste de la candidate écologiste Agnès Langevine serait créditée de 15% des suffrages, devant celle du député LREM Romain Grau (12%). Arrivent ensuite les listes de Caroline Forgues (7%), Olivier Amiel et Clotilde Ripoull (5%).

Louis Aliot donné vainqueur

Au second tour, la liste soutenue par le RN semble en mesure de l’emporter quelle que soit la configuration. Dans le cadre d’une triangulaire, Louis Aliot est crédité de 40% des intentions de vote, devant la candidate de gauche Agnès Langevine (31%) et le maire sortant Jean-Marc Pujol (29%).

En revanche, les écarts seraient beaucoup plus resserrés en cas de duel au second tour : ils seraient même inférieurs à la marge d’erreur du sondage (environ 4% selon l’Ifop). Dans l’hypothèse d’un face-à-face entre Louis Aliot et Jean-Marc Pujol, le candidat soutenu par le RN recueillerait 51% des voix contre 49 au maire sortant. En cas de duel avec la candidate Agnès Langevine, Louis Aliot obtiendrait 52%.

Vers un « front républicain » ?

Autre enseignement : la démarche de « front républicain » pour faire obstacle au RN semble davantage fonctionner chez les électeurs de gauche que de droite. En cas de duel au second tour, 81% des électeurs d’Agnés Langevine au premier tour se disent prêts à voter pour Jean-Marc Pujol au second. A l’inverse, seuls 50% des électeurs de Jean-Marc Pujol seraient prêt à voter pour la candidate de gauche au second tour.

L’enquête a été réalisée par téléphone du 6 au 10 mars dernier, auprès d’un échantillon de 606 personnes, représentatif de la population de Perpignan âgée de plus de 18 ans et inscrite sur les listes électorales.