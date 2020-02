Municipales à Perpignan : nouveau sondage et Louis Aliot toujours en tête au premier tour

Cinq candidats seraient en mesure de se maintenir au second tour des municipales à Perpignan, selon un sondage Ipsos

Perpignan, France

À un peu plus d'un mois du premier tour des élections municipales de Perpignan, un nouveau sondage Ipsos pour France Bleu Roussillon, France Info et l'Indépendant donne le candidat RN Louis Aliot en tête au premier tour, avec 30% des voix. En deuxième position, mais loin derrière, le maire LR sortant Jean-Marc Pujol serait crédité de 19% des voix.

Trois autres listes seraient en mesure de se maintenir au second tour, celle de l'écologiste Agnès Langevine (15%), du député LREM Romain Grau (13%) et la liste citoyenne conduite par Caroline Forgues (10%). La candidate centriste Clotilde Ripoull obtiendrait 8% des voix.

Intentions de vote aux élections municipales de Perpignan - 1er tour - Ipsos

Bilan de Jean-Marc Pujol mitigé

Lors de ce sondage, la moitié des Perpignanais ont estimé que le travail accompli par Jean-Marc Pujol lors des six dernières années était "médiocre" ou "mauvais" tandis que l'autre moitié l'a trouvé "excellent" ou "bon". Selon Ipsos, ce score est très en dessous des chiffres habituels dans les villes françaises de 50 000 habitants et plus. (63% d'avis positifs pour les maires sortants)

Le bilan de l'équipe sortante - Ipsos

La sécurité et la propreté comme priorités

D'après le sondage, les sujets dont devraient s'occuper la Municipalités en priorité sont sans aucun doute la sécurité (58%) et la propreté (45%). Là aussi, une moyenne largement supérieure aux autre villes françaises (moyennes nationales respectivement à 44% et 30%). Arrivent ensuite le soutien à l'emploi, l'environnement. Aux deux dernières positions, l'action sociale et l'urbanisme.

Les préoccupations des administrés - Ipsos

Ce sondage a été réalisé du 1er au 4 février 2020 selon la méthode des quotas, auprès de 604 personnes inscrites sur les listes électorales de Perpignan, constituant un échantillon représentatif des habitants de Perpignan de 18 ans et plus.