Municipales à Pertuis : emploi, logements et Métropole

Pertuis est la seule ville de Vaucluse dans la métropole de Marseille. Le maire de Pertuis vise un troisième mandat. Toujours sans étiquette, à droite mais enthousiasmé par le dynamisme économique du président Macron, Roger Pellenc a le soutien de l'ancien maire socialiste. André Borel avait pourtant été battu par Roger Pellenc. Aujourd'hui l'emblématique chef d'entreprise de Pertuis veut lutter contre le chômage à Pertuis.

Emplois pour ITER et logements

Le projet nucléaire ITER de Cadarache va aider le maire a lutter contre le chômage. Roger Pellenc souligne : "il y a quand même encore 1270 demandeurs d'emplois à Pertuis. Il y a eu 250 demandes d'implantations d'entreprises hight tech sous traitantes d'Iter à Pertuis. Iter nous a retenu 30 hectares. L'objectif numéro un, c'est résorber le chômage". L'objectif numéro deux de Roger Pellenc, c'est de poursuivre son plan sur les logements sociaux : "'d'ici 2030 on aura créé 3.000 logements sociaux. Tout en pavillonnaire, pas d'immeubles, pas de collectifs." Roger Pellenc veut éviter l'habitat collectif, source de délinquance. Il reconnait que le taux de logement sociaux est de 1% à Pertuis, bien inférieur au 25% imposés par la loi.

Même priorité, le logement mais la méthode est différente pour Eric Banon. Candidat sans étiquette pour la liste Une Vision Durable Pour Pertuis , ce chef d'entreprise est soutenu par les partis communistes et socialistes pour revaloriser les logements vides : "on en compte environ 600 sur Pertuis. Priorité sera donné à leur réaménagement pour remettre de la population à l'intérieur. C'est comme ça qu'on évite de consommer des terres agricoles et naturelles. Priorité à ce qui existe. La commune doit récupérer et préempter des logements et des commerces pour pouvoir installer des jeunes commerçants ou artisans à loyer modérés et leur permettre de démarrer leur activité"

Consulter les habitants

Dynamiser Pertuis, c'est aussi l'objectif de la troisième liste, celle de Jean Luc Botella. Ce syndicaliste, Gilet Jaune l'an passé, veut consulter les habitants avec des assemblées citoyennes dans les quartiers quatre fois par an. Avec sa liste Ensemble Décidons Pertuis, Jean Luc Botella mise sur le centre ville : "c'est plus qu'un combat, c'est l'avenir de notre cité. Aujourd'hui un jeune est obligé d'aller faire sa vie ailleurs. Le centre-ville, c'est primordial ! Le corso, c'est primordial ! Il faut donner aux associations l'envie de créer des animations, de créer des commerces pour les jeunes, créer une halle aux légumes pour que les circuits courts fonctionnent avec les terres fertiles autour de Pertuis. Notre conception c'est : mangez mieux et aider les gens en permanence en fonction de leurs besoins".

Jean Luc Botella veut aussi organiser un référendum sur le maintien ou non dans la Métropole de Marseille. Le candidat Eric Banon souhaite reprendre les compétences locales à la Métropole. Même objectif pour le maire sortant : Roger Pellenc en a même fait un livre qu'il a offert au président Macron.

