Municipales à Pessac : après un premier mandat, Franck Raynal veut transformer l'essai

Pessac, France

Franck Raynal repart en campagne à Pessac. Avec le soutien des Républicains, LREM, le Modem et le Parti Radical, le maire sortant veut poursuivre les transformations dans la troisième ville du département. Il espère ainsi renforcer et amplifier les mesures de protection de l'environnement , comme l'approvisionnement 100% local ou bio pour l'ensemble de la restauration municipale, la politique de revégétalisation ou la lutte contre le plastique à usage unique. Autant de petits pas entamés durant son premier mandat et qui ont permis d'éveiller les consciences estime le candidat maire.

Les candidats déclarés à Pessac