Municipales à Pessac : longue veillée d’armes avant duel

C’est l’un des endroits de Gironde où le 2ème tour des municipales sera très attendu. Pessac, 3ème ville du département, sera le théâtre d’une lutte entre le maire sortant, le divers droite Franck Raynal et une liste d’opposition regroupant le PS et les écologistes.

Largement en tête au soir du 15 mars avec 45,41 % des voix, à l'issue d'un scrutin marqué par une très forte abstention (64,8%), le maire sortant Franck Raynal n’a pas eu le temps de s’appesantir sur l’alliance, le lendemain, de ses deux dauphins, Sébastien Saint Pasteur (26,31%) et Laure Curval (21,37%)

« Il y a eu un effet de sidération à partir du moment où le confinement a été décidé, explique le maire. Ça a été très rapide et très intense. »

Une gestion de crise à laquelle Franck Raynal affirme avoir voulu associer le camp d’en face. « J’ai contacté mon opposition au tout début du mois d’avril et on a convenu d’un point hebdomadaire de contact pour que nous échangions sur comment on organisait la gestion de la ville, comment on préparait un conseil municipal en visioconférence, le premier dans la métropole, pour assurer cette unité dans une situation aussi exceptionnelle. Il fallait qu’on puisse associer tout le monde et surtout qu’on ne se prive pas de bonnes idées qui pouvaient venir de tous les camps. »

Le oui mais l’opposition

Une opposition qui a donc joué le jeu tout en gardant son indépendance de vue sur certains sujets.

« Il a agi, reconnaît Sébastien saint Pasteur, il a pris des décisions. Moi je critique la faible intensité de certaines mesures notamment vis à vis des familles les plus modestes. La gratuité de la restauration scolaire, ça équivaudra à un coup de pouce 7,20 euros. On est très loin de ce qui a été mis en place à Mérignac où on a eu des chèques à 100 euros. Après, j’ose espérer quand même que le maire a essayé de faire au mieux de ses possibilités. Je lui fais ce crédit sans difficulté mais honnêtement il y a des choix sur lesquels nous aurions agi différemment. Notamment la solidarité, notamment le soutien à l’économie locale. Peut-être que sur la réouverture des marchés de plein air, on aurait essayé d’être plus pro-actifs. La gestion de la crise a été très compliquée donc je n’en ferai pas un sujet de polémique pour la campagne des municipales, ça c’est sûr."

Cette parenthèse n’a donc pas mis en sommeil la vie démocratique. Au contraire estime Franck Raynal. « Je n’ai jamais eu un contact hebdomadaire avec mon opposition dans une situation normale. On ne peut pas dire que la démocratie ait tourné au ralenti, je dirais même qu’elle a tourné plus vite qu’en période normale. Je ne souhaitais pas prendre des mesures tout seul même si c’est moi qui endosse les responsabilités en tant que maire."