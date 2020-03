Municipales à Peyrehorade : faut-il déménager les écoles du centre-ville ?

Ce dimanche 15 mars, ce sera la premier tour des élections municipales. Depuis deux semaines, France Bleu Gascogne bat la campagne et s'arrête chaque jour dans une commune. 15 cartes postales, pour 15 communes landaise. Ce jeudi, direction Peyrehorade.

Le premier tour des municipales approche, c'est ce dimanche 15 mars. A cette occasion, France Bleu Gascogne poursuit son tour du département. Ce jeudi, direction Peyrehorade.

Une commune de près de 3700 habitants, traversée par les Gaves Réunies dont les caprices ont fait l'actualité ces dernières années avec des inondations à répétition.

Mais à Peyrehorade, le sujet qui divise les deux listes en course, c'est le déménagement ou non des deux écoles du centre ville. Dans un duel, finalement assez classique, entre le maire sortant Didier Sakellarides et son opposante au conseil municipal, Christel Rollo, le premier cité veut déplacer les écoles près du collège, la deuxième ne veut pas y toucher.

Mais avant d’entendre les arguments des deux candidats, sur le sujet des écoles, mais aussi sur l'animation de la ville et sur la lutte contre les inondations, nous sommes allés à la rencontre des habitants pour entendre leur priorités.

Reportage dans les rues de Peyrehorade. Copier

Christel Rollo

Christel Rollo est élue à Peyrehorade depuis 2008. D'abord dans la majorité socialiste du maire Alain Siberchicot puis, depuis 2014, dans l'opposition. Elle est, pour ce scrutin, à la tête de la liste divers gauche : "En vert et pour tous".

Interview de Christel Rollo. Copier

Didier Sakellarides

Didier Sakellarides a été élu maire de Peyrehorade en 2014. Il se présente pour un deuxième mandat à la tête de la liste divers droite : "Continuons à agir ensemble pour Peyrehorade".