Municipales à Pithiviers : Clément Masson officiellement candidat

Pithiviers

La campagne des élections municipales s'accélère à Pithiviers ! Après le maire Philippe Nolland lundi soir, qui a annoncé qu'il briguerait un nouveau mandat, c'est l'un de ses anciens adjoints, Clément Masson qui officialise ce mardi sa candidature.

Clément Masson, 40 ans, a été adjoint à la Culture pendant 5 ans. Mais ses relations se sont progressivement dégradées avec le maire actuel, qui lui a retiré ses délégations en mars dernier ; Clément Masson a finalement démissionné de son poste d'adjoint en septembre, reprochant à Philippe Nolland, entre autres, des décisions prises sans concertation.

Un programme autour du développement durable

L'ex-adjoint pithivérien veut désormais tourner la page et mènera une liste sans étiquette, mais avec comme axe principal de campagne : le développement durable. "La notion de ville durable est très importante à nos yeux, explique Clément Masson. On estime qu'à Pithiviers, il y a eu beaucoup de béton et de goudron qui ont été posés et qu'à l'heure actuelle, il est vital de redéployer de la verdure et de la végétalisation, de créer des circuits courts, d'enclencher des cercles vertueux. Notre réflexion porte vraiment sur l'évolution de la société et de la nécessaire adaptation de notre ville à cette évolution, et cela vaut aussi pour les questions de mobilité, d'emploi et de culture." L'équipe est issue notamment du collectif Pithiviers 2020, lancé en octobre, et dont fait partie le conseiller municipal Noël Belkessa.

Au moins 5 listes en lice à Pithiviers

Au total, il devrait y avoir au moins 5 listes en mars prochain aux élections municipales de Pithiviers : celle du maire sortant Philippe Nolland, celle du collectif "Pithiviers au coeur" animée notamment par Maxime Buizard (autre ancien adjoint de Philippe Nolland), celle du conseiller municipal socialiste Thierry Stromboni, celle du chef d'entreprise Christophe Simonet (patron de Pithiviers nettoyage et sur laquelle figure Réjane Judas, actuelle adjointe aux Finances), et donc celle de Clément Masson. Pas forcément un trop-plein, estime Clément Masson : "Ce qui fera la différence avec les autres listes, c'est notre programme. Mais malgré la multitude de listes, je trouve qu'il y a pour l'instant un certaine forme de léthargie dans le paysage politique à Pithiviers, je ne vois pas d'initiatives ou d'actions qui sont menées. Or il est important d'aller vers la population, avec des réunions publiques thématiques comme nous le ferons." Début de ces réunions le mardi 21 janvier.