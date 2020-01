Municipales à Pithiviers : Philippe Nolland sera bien candidat pour un nouveau mandat

Pithiviers, France

En décembre dernier, il confiait à France Bleu Orléans qu'il devait encore réfléchir avant de repartir ou pas. Aujourd'hui, c'est tranché : Philippe Nolland, maire depuis 2014, briguera bien un nouveau mandat en mars prochain. Il a expliqué ses motivations, ce lundi soir, lors d'une réunion organisée au Restaurant le Relais de la Poste, en présence de ses 28 co-listiers. " C'est peut- être un peu pompeux. Mais, il est d'intérêt public que nous nous représentions" estime le maire sortant. " La ville de Pithiviers a une sociologie fragile et nous sommes les seuls, avec la diversité de notre liste, à pouvoir préserver une certaine unité, dans le respect des libertés et de la paix civile."

Une liste renouvelée à 60% mais cette fois .. sans étiquette

Ancien des Républicains et aujourd'hui soutien d'Emmanuel Macron, Philippe Nolland mènera une liste sans étiquette. " On n'a sollicité aucune étiquette, de personne" assure Philippe Nolland. Pour lui, " ça n'aurait pas de sens. Il y a sur la liste des personnes de différents horizons. Après moi, je ne cache pas que je suis et que je reste un juppéiste." Son objectif est sans aucun doute de rassembler le plus large possible face à la concurrence qui s'annonce. A priori, le maire sortant aura face à lui 2 anciens élus de sa majorité : Maxime Buizard, conseiller municipal et Clément Masson, ex adjoint à la culture démis de ces fonctions en 2019. Ils préparent chacun leur propre liste. " Pas de quoi m'inquiéter " assure Philippe Nolland. " Ce sont des gens que je ne voulais pas sur ma liste ou que j'ai limogés pour incompétence technique. C'est tout simple. Après, ils veulent tenter leurs chances.. pourquoi pas ?"

" La ville sort d'un long endormissement"

" Nous, on a un vrai bilan à défendre" assure le maire sortant. Il se félicite déjà d'avoir redressé les finances de la ville sans augmenter les impôts. " Dès 2014, on a renégocié avec les banques, les assurances." Après, il y a les réalisations concrètes : les réfections de rues et de places, la suppression des horodateurs, l'installation de nouvelles caméras de vidéo- surveillance, la mise en place du Pithi'bus 5 jours par semaine, la rénovation de bâtiments publics, l'aide aux commerces. " La ville sort d'un long endormissement" estime Philippe Nolland. " Mais, ce n'est pas fini. Il faut encore la réveiller et on espère que ce sera le cas avec l'opération nationale Cœur de ville dont on va bénéficier." L'implantation de commerces et d'entreprises sera d'ailleurs l'un des axes du programme 2020. Il sera aussi question d'environnement avec un travail sur l'éclairage et le chauffage des bâtiments publics et la création d'une ferme photovoltaïque sur la friche Interfertil.