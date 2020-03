France Bleu Orléans vous propose ce mercredi d'entendre les cinq candidats têtes de liste aux élections municipales à Pithiviers, dans le cadre de la campagne des élections municipales. Le débat porte sur leurs propositions en matière de santé et de mobilité, préoccupations importantes à Pithiviers

Municipales à Pithiviers : santé et mobilité au menu du débat entre les 5 candidats

Thierry Stromboni, Maxime Buizard, Christophe Simonet, Clément Masson et Philippe Nolland, les 5 têtes de liste à Pithiviers

Ce mercredi France Bleu Orléans reçoit les cinq candidats têtes de liste aux élections municipales, avant le premier tour ce dimanche 15 mars.

Thierry Stromboni, tête de la liste "Pithiviers maison commune", Maxime Buizard, qui mène la liste "Pithiviers au coeur", Christophe Simonet, en tête de la liste "Créons un avenir pour Pithiviers", Clément Masson, liste "Agir ensemble et maintenant", et Philippe Nolland, maire sortant et tête de la liste "Réussir pour Pithiviers".

La santé, un des grands enjeux des municipales à Pithiviers

Le premier sujet abordé dans ce débat des élections municipales : la santé. La désertification médicale, le manque de médecins généralistes, Pithiviers en souffre comme les autres territoires dans le Loiret. Avec en plus la question de l'avenir de l'hôpital, près de trois ans après la fermeture de la maternité. Voici les propositions des candidats :

La santé à Pithiviers : les propositions des 5 candidats Copier

Les propositions en matière de transports

Autre enjeu des élections municipales 2020 à Pithiviers : la mobilité, les transports en ville, et la liaison avec Orléans ou la région parisienne. Les 5 candidats à Pithiviers ont leurs propositions :