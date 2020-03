Municipales à Poitiers : la liste "Poitiers Autrement" veut rouvrir le viaduc Léon-Blum aux voitures

Thierry Alquier, candidat pour les élections municipales à Poitiers et tête de liste "Poitiers Autrement"

Au premier tour des élections municipales, le 15 mars prochain, les électeurs de Poitiers auront le choix entre huit listes. A droite, la liste "Autrement Poitiers" est menée par le candidat Thierry Alquier. Sur le thème de la mobilité, il propose de faciliter l'accès des voitures au centre-ville afin d'augmenter le passage et d'aider les commerçants. L'une des ses principales mesures : la réouverture, le soir et le week-end, du viaduc Léon-Blum pour les automobilistes. Une passerelle réservée jusqu'ici aux bus et aux taxis.

Les sept autres listes en compétition à Poitiers sont les suivantes : "Poitiers anticapitaliste" pour le NPA, menée par Manon Labaye, "Poitiers l'avenir s'écrit à taille humaine" du maire sortant Alain Claeys, "Ma priorité c'est vous" pour la République en Marche avec Anthony Brottier, "Faire entendre le camp des travailleurs" pour Lutte Ouvrière, menée par Ludovic Gaillard, "Osons 2020" avec Christiane Fraysse, "Poitiers collectif" avec Léonore Moncond'huy et la liste du Rassemblement National représentée par Kévin Courtois.