Municipales à Pont-à-Mousson : les écolos veulent bousculer le maire en place

L’usine de tuyaux en fonte, c’est le principal employeur du secteur, «une rente de situation» pour certains et la renommée de la ville, c’est aussi une incertitude pour les candidats et dans le porte-à-porte, chacun donne sa solution pour tenter de diversifier l’emploi sur la commune de Pont-à-Mousson.

Tous les programmes ont leur lot d’écologie urbaine, promesses vertes qui semblent désormais incontournables dans cette élection municipale, mais à Pont-à-Mousson, la décharge de Lesménil, à quelques kilomètres de la place Duroc gérée par Suez et les fumées de Pont-à-Mousson s’invitent dans la campagne.

Maire installé depuis 25 ans

Face au maire sortant, Henry Lemoine, conseiller régional LR, deux listes s’affichent dans l’opposition. Deux collectifs citoyens sans étiquette, même si la sensibilité de gauche et le souci de l’environnement sont clairement mis en avant. Aucun ne s’affiche écologiste, mais ces listes ouvertes font une large place aux propositions vertes sur la commune.

Un vrai dynamise dans cette campagne

Pour Johan Ohling, le combat contre l’extension de la décharge est clairement un dossier important qui sera rouvert «dès le printemps» s'il est élu maire. Même soucis écologique pour Matthieu Jacquot, chef d’entreprise, qui porte une liste citoyenne qui «incarne l’écologie» et qui veut diversifier l'emploi sur la commune.

Idée de changement

Henry Lemoine s'accroche au poste de maire depuis 25 ans et veut rempiler pour six ans de plus, «certains dossiers municipaux prennent du temps» affirme le maire sortant qui fait campagne en 4X4 en misant sur sa «connaissance des dossiers». Ses principaux opposants se retrouvent autour de l’idée de changement en affichant une capacité à gérer la ville. «On sent un vrai dynamisme dans cette campagne» avoue Matthieu Jacquot qui sillonne Pont-à-Mousson avec sa voiture de campagne électrique.

Matthieu Jacquot, fait campagne à Pont-à-Mousson en voiture électrique. © Radio France - Thierry Colin

Un scrutin avec de nombreuses inconnues, notamment le poids des électeurs qui ont déposé un bulletin Rassemblement national dans l’urne lors des dernières élections, le parti d'extrême droite n'ayant pas déposé de liste pour ces municipales des 15 et 22 mars à Pont-à-Mousson.

Trois candidats pour la mairie de Pont-à-Mousson. © Radio France - Thierry colin