Contexte sanitaire oblige, le second tour des élections municipales avait été reporté. Les campagnes des candidats ont été brusquement arrêtées suite à l'annonce du confinement. Après la crise, elles reprennent petit à petit, en utilisant l'outil numérique.

Municipales à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme) : la campagne pour le second tour démarre sur Internet

Dans deux semaines, les urnes auront parlé. On saura qui sera maire dans chaque commune d'Auvergne, après une campagne inédite. Le contexte sanitaire a empêché les candidats d'être audibles sur leurs propositions durant les trois derniers mois, car il est difficile de tenir des réunions publiques. Même si le ministre de l'Interieur a autorisé les candidats à tenir ces meetings, beaucoup hésitent encore à organiser des rassemblements où pourraient circuler le virus. C'est le cas notamment de Michel Mirand, candidat divers droite de Pont-du-Château dans le Puy-de-Dôme. Arrivé troisième avec 26,86% des voix, le conseiller municipal et métropolitain sortant a même rendu les clés de son local au 17 mars.

Une campagne "sans contact"

Pour lui, il veut maintenant organiser une campagne "sans contact". "Pas de local, pas de réunions, pas de porte à porte. Ce sera uniquement sur les réseaux sociaux" explique Michel Mirand, qui crée depuis cette semaine des petites vidéos diffusées sur sa chaîne Youtube. _"On est pas habitués, note-t-il, dans une ville où les réseaux sociaux ne sont pas très développés. Mais j'y crois de plus en plus. Nous avons suivi des conseils métropolitains en visio-conférence." _

La mairie de Pont-du-Château © Radio France - Mickaël CHAILLOUX

Ses concurrents sont aussi sur cette même longueur d'ondes. Chacun dispose d'une page Facebook. Patrick Perrin, le maire sortant divers gauche, y a déjà dévoilé son programme. Pour lui, pas question non plus de faire campagne comme d'habitude. "Ceux qui ne seront pas touchés par les réseaux sociaux seront touchés par les tracts" explique celui qui a été le successeur de René Vinzio. Tout en reconnaissant que cette élection aura comme principal enjeu l'abstention. "La peur est là, et je ne voudrais pas que cette élection soit dévoyée avec un taux record. Peut importe qui sera élu : si l'abstention est de 60% comme au premier tour, c'est difficilement acceptable de représenter 15% de la population."

Quant à celle qui est arrivée première le 15 mars dernier, Nathalie Cardona rappelle également la nécessité d'aller voter. La candidate d'Union de la gauche ne veut pourtant pas renoncer à la proximité des castelpontins. Elle annonce qu'elle tiendra "certainement" une réunion publique dans un format inédit, "dans une salle ou une place de la ville", afin aussi de respecter la distanciation physique.

Les trois candidats aux élections municipales de Pont-du-Château © Radio France - Mickaël CHAILLOUX

La gauche désunie et séparée uniquement de 70 voix

Le 15 mars dernier, la candidate socialiste Nathalie Cardona est arrivé en tête avec 37,68% des voix. Derrière, le maire sortant Patrick Perrin obtient 35,46%. Les deux candidats de gauche se séparent de 70 voix seulement. Le troisième candidat, Michel Mirand, obtient 26,86% des suffrages. L'enjeu se situerait donc dans la lutte fratricide entre deux camps qui se connaissent bien, issus de la même majorité de l'ancien maire René Vinzio, au pouvoir depuis 2001. A moins que le candidat malheureux de droite en 2014, conseiller municipal depuis 2008, vienne jouer les troubles-fêtes.

Les trois listes mettent en avant différents éléments de leurs programmes : pour Michel Mirand, il s'agit de faire de Pont-du-Château une "ville sûre", voulant doubler le nombre de policiers municipaux, l'éclairage la nuit et lutter contre les incivilités, tout en n'augmentant pas les impôts, en baissant les indemnités du maire de 10% et en "cherchant les subventions là où il faut".

Patrick Perrin se présente dans la continuité. Le maire sortant, soutenu par Europe-Ecologie-les-Verts cite comme sa première priorité "le développement durable". "Tous nos dossiers prendront en compte l'environnement" dit-il. Après cette crise sanitaire, le candidat de gauche veut intensifier l'aide sociale, mais aussi mettre en place des infrastructures et des activités pour la jeunesse.

Enfin, Nathalie Cardona, soutenue par le Parti Socialiste et d'autres forces de gauche, a également présenté ses propositions, ciblées sur la re-dynamisation du commerce de proximité, l'aide à l'emploi, la solidarité. "Notre programme, c'est rendre Pont-du-Château aux Castelpontins, une ville au cadre de vie exceptionnel" dit-elle. Un de ses grands projets est la création d'une halle solidaire.