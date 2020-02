Municipales à Pontarlier : le quiz des candidats avec Gérard Voinnet

Gérard Voinnet, candidat aux élections municipales à Pontarlier se prête à son tour au jeu des questions de France Bleu Besançon. Il se livre sur sa vision de Pontarlier et sur son parcours. Découvrez ses réponses au quiz de la rédaction de France Bleu Besançon.

Pontarlier, France

C'est à leur tour d'y passer. Les candidats aux élections municipales de Pontarlier répondent aux questions décalées de France Bleu Besançon. Ils nous livrent une autre image d'eux-même, leur vision de la ville, leur chanson préférée ou leurs goûts culinaires. Gérard Voinnet, écologiste indépendant et actuel élu de l'opposition se prête au jeu.

Le candidat est serein face à l'exercice. Pas de mentor, ni de grigri pour l'écologiste. Il imagine Pontarlier en 2050. Une date où la transition écologique sera opérée. Le candidat qui est également un bon vivant.

Le quiz de Gérard Voinnet

Un mot pour définir Pontarlier ? Accueil. On veut nous faire croire qu'il ne faut plus accueillir. Alors qu'en fait on est dans une magnifique nature qui est faite pour être partagée.

Votre Pontarlier en une date ? 2050. Quand on aura opéré la transition écologique. Pour que mes petites filles vivent moins mal que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui.

Pontarrrrié ou Pontarlier ? Pontus.

Stade Paul Robbe ou Théâtre Bernard Blier ? Pfff. Je vais dire le théâtre Blier. Quand j'étais jeune, je faisais du théâtre. J'ai assisté à sa réouverture après sa rénovation.

CAP Foot ou CAP Rugby ? Je regarde plus le rugby que le foot. Je dirais le CAP Rugby... Difficiles vos questions !

Café de La Poste ou Le Français ? Le Français. Pour le côté populaire.

Mont d'Or : chaud ou froid ? Froid. Le chaud, mon estomac n'aime pas ça.

Absinthe ou pont' ? J'ai une fidélité au pont'. Mais j'aime bien le fait que l'absinthe revienne et soit le reflet d'un territoire. Je vais dire absinthe. Pour faire moderne... Malgré les apparences.

Vous nous racontez une beude ? Quand j'étais scout. On devait faire notre bonne action, tous les jours. Un jour on est arrivé très en retard à la réunion. Le chef nous a grondés. On lui a dit qu'on avait fait notre bonne action. On a aidé une personne âgée à traverser la route. Et cela met autant de temps ? nous avait-il demandé. Bah oui, elle voulait pas elle !