Municipales à Précy-sur-Vrin : 4 candidatures mais aucune liste, une situation qui inquiète le maire sortant

« À neuf jours de la date fatidique, il n'y a que quatre attestations d'inscription sur la liste électorale », indique Lionel Boutin, maire sortant de Précy-sur-Vrin (Yonne). L'année dernière, il avait annoncé sa volonté de ne pas se représenter après deux mandants et demi passés à la tête du village de 446 habitants.

Depuis, aucun conseiller municipal n'a voulu se lancer à l'exercice du mandat de maire. Trois d'entre eux ont même décidé de ne pas rempiler leur aventure de conseiller municipal pour les six prochaines années. Ce qui pourrait pousser Lionel Boutin à devoir revenir sur sa décision.

Pas de liste complète, quatre candidatures

À la date du mardi 18 février, soit neuf jours avant la clôture du dépôt des candidatures, seuls quatre personnes se sont manifestées, sans liste complète, précise Lionel Boutin. « Et à quatre, il n'y aura pas d'élection. » C'est précisément la raison pour laquelle le maire sortant va peut-être devoir rempiler pour six années en plus des quinze passées derrière le bureau de maire de Précy-sur-Vrin.

« Il y a de telles responsabilités en tant que maire, qu'en général, il n'y a pas la foule », réagit Lionel Boutin.

« Je vais aller consulter ces personnes pour voir leurs idées. Et au pire, je m'engage à remonter une liste. Sur les neuf conseillers (deux ont démissionné en cours de mandat, NDLR), on repartirait à six. Plus les quatre candidatures, on ne serait pas loin des onze (colistiers nécessaires à la création d'un conseil municipal pour les communes de moins de 500 habitants). Mais ça pourrait arriver qu'ils ne veulent pas être avec moi ! »

Inquiétude à Précy-sur-Vrin

Si Lionel Boutin est prêt à s'engager, c'est aussi parce que « ça me ferait de la peine qu'il n'y ait plus personne à la tête de cette commune. Ça fait 25 ans que je me bats, c'est pas pour éteindre la lumière et m'en aller. » Dominique Maquaire, secrétaire de mairie, appréhende aussi l'élection. « Je m'entends bien avec Lionel Boutin. Les autres candidats, je ne les connais pas. Le meilleur scénario, ce serait que les gens qui se portent candidats viennent voir ce que représente le travail communal. »

David est employé communal. Lui aussi redoute l'élection municipale à Précy-sur-Vrin. « Je suis inquiet parce qu'on sait pas comment sera le prochain patron, si ça va bien se passer. Mais être maire maintenant, c'est très compliqué, il y a de plus en plus de responsabilités, de réunions, de moins en moins de dotations. Ça fait peur aux gens. »