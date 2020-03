Municipales à Quimper : triangulaire en vue, Isabelle Assih devant le maire sortant Ludovic Jolivet

A Quimper, la candidate gauche plurielle, Isabelle Assih, est arrivée en tête au premier tour de l'élection municipale devant le maire sortant, Ludovic Jolivet. Annaïg Le Meur, députée LREM, est en mesure de se maintenir au second tour.

La ville préfecture du Finistère va-t-elle connaître une nouvelle alternance ?

A l'issue du premier tour de l'élection municipale marqué par une forte abstention (39,6 % de participation), Isabelle Assih (divers gauche) est arrivée en tête.

Isabelle Assih devance le maire sortant. Ludovic Jolivet (Agir) a recueilli 30,23 % des voix.

Députée (LREM), Annaïg Le Meur est en position de se maintenir avec 13,75 % des voix.

Ludovic Jolivet en ballottage défavorable

Au second tour, Isabelle Assih devrait pouvoir compter sur le report de voix de l'écologiste Martine Petit (7,04 %), rendant encore un peu plus fragile la position de Ludovic Jolivet. D'autant qu'Annaïg Le Meur a confirmé, ce dimanche, son maintien au second tour.

Annaïg Le Meur : "On avait rapidement annoncé qu"on ne ferait pas de fusion. On fait ce que l'on dit. On porte un projet avec une équipe renouvelée, c'est ce qui nous distingue des autres mouvements restés sur cette stratégie de fusion"

Les autres candidats :