Municipales à Redon : le maire sortant Pascal Duchêne est réélu

6 501 électeurs de Redon étaient appelés à mettre leur bulletin dans l’urne ce dimanche 15 mars pour le premier tour des élections municipales. 3 712 d’entre eux ont choisi de s’abstenir, ce qui représente 57,10% d'abstention. Un chiffre en hausse par rapport à 2014 où l’abstention n’avait pas dépassé les 43% avec quatre listes présentes au premier tour. A l’issue de ce scrutin, le maire sortant Pascal Duchêne, à la tête de la ville depuis 2014, a été réélu avec 55,25% des voix. Il y a six ans, il avait récolté 1.996 voix. Cette année, le maire de centre-droit récolte 1 478 voix. De son côté, la liste de gauche et écologiste de Loïc L’Haridon a mobilisé 1 197 personnes et termine ce premier et unique tour avec 44,75% des suffrages.