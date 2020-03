Municipales à Reims : 3 listes doivent réimprimer leurs bulletins, dont celle du Rassemblement national

Alors que le premier tour des élections municipales est prévu le 15 mars, les bulletins de vote de trois listes en lice à Reims ont été invalidés pour des erreurs dans l'orthographe des noms. Résultat : les candidats doivent refaire et réimprimer les documents.

C'est ce qu'on peut appeler une grosse tuile pour les candidats de trois listes en course pour les élections municipales à Reims. Leurs bulletins de vote ont été invalidés par la Commission de propagande qui s'est réunie à la préfecture de la Marne mardi 3 mars. Cette commission est chargée de vérifier la conformité des documents électoraux qui sont envoyés aux électeurs, seulement pour les candidats dans les communes de plus de 2500 habitants -elles sont 20 dans la Marne-, dont Reims.

Une réimpression aux frais des candidats

Il s'agit des bulletins de vote de la liste du Rassemblement national "Reims avec le RN" portée par Jean Claude Philippot, ceux de la liste "Nous citoyens rémois" portée par Hadhoum Belaredj-Tunc et enfin la liste "Union des rémois" de Fatima El Haoussine, adjointe au maire de Reims sortante. Résultat de cette invalidation pour les 3 candidats : il faut refaire les bulletins. En effet, les bulletins sont considérés comme non conformes quand certains des 61 noms sont écrits de façon différente sur les bulletins par rapport aux listes officielles déposées et enregistrées en préfecture.

Un "s" en trop, un accent qui manque, des "coquilles" dans les noms ou les prénoms qui valent aux candidats de devoir refaire les bulletins et donc de les réimprimer et tout ça... à leurs frais ! Alexandre Tunc, sur la "Nous citoyens rémois", estime "entre 500 et 600 euros" la somme à débourser pour la réimpression des bulletins, une fois corrigés.

Près de 200.000 bulletins de vote déjà imprimés, à la poubelle

Même chose pour le candidat aux municipales du Rassemblement national Jean Claude Philippot qui estime que "la préfecture chipote pour une lettre manquante". Lui avait déjà imprimé 200.000 bulletins de vote avec les 61 noms de sa liste, qui vont donc finir à la poubelle. Retour à l'imprimeur, et les bulletins seront envoyés au service élections de la mairie de Reims pour validation. Coût estimé selon lui : 3.000 euros.

Les bulletins de vote de ces trois listes ne seront donc pas dans les courriers électoraux officiels envoyés aux électeurs, avec les professions de foi. Mais les candidats ont jusqu'au 14 mars pour amener les bulletins à la mairie, ou jusqu'au dimanche 15 mars pour les amener aux présidents des bureaux de vote.