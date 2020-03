Municipales à Reims : débat France 3 - France bleu avec 5 candidats ce mercredi

Après le débat avec les têtes de liste à Charleville-Mézières il y a une semaine, cinq candidats aux élections municipales à Reims sont invités à débattre ce mercredi 4 mars à partir de 21 h sur France 3 Champagne Ardenne. Un débat co organisé avec France Bleu. Le maire sortant Arnaud Robinet arrive avec un bilan à défendre et en position de force si l'on en croit le sondage IFOP publié mardi 3 mars par le journal l'Union qui le crédite de 55% des suffrages, synonyme de réélection dès le premier tour.

Le maire sortant face à 4 autres candidats

Mais les sondages ne font pas le vote, et sur les 9 autres candidats en lice à Reims quatre têtes de liste seront avec lui autour de la table pour débattre ce soir. Avec d'abord Eric Quénard, conseiller municipal socialiste sortant et à la tête d'une liste "Faisons respirer Reims" qui rassemble des militants associatifs et des militants politiques de gauche, dont des écologistes. Ce qui n'empêche pas Léo Tyburce, le candidat d'Europe écologie les Verts (EELV), nouveau en politique, de mener une liste autonome.

Autres candidats invités à débattre ce mercredi : la tête de liste du Rassemblement national (RN) Jean Claude Philippot, qui se verrait bien comme en 2014, au second tour des élections municipales. La liste FN avait en effet été qualifiée au second tour en 2014 dans le cadre d'une triangulaire, avec Arnaud Robinet et Adeline Hazan. Et puis enfin le candidat à la mairie de Reims investi par la République en marche (LREM) Gérard Chemla, à la tête d'une liste Osons Reims, qu'il a voulu majoritairement citoyenne.

Les thèmes abordés

Parmi les thèmes abordés lors de ce débat, à 10 jours du premier tour des municipales, la sécurité. En bonne place dans les programmes de chaque candidat, avec ces questions : quelles missions pour la police municipale et quelle politique de prévention ? Il sera question également de l'aménagement de la ville de Reims, au centre ville et dans les quartiers périphériques.

Autre thème qui s'est imposé dans la campagne des municipales : l'écologie et les transports. Quelles sont les mesures que veulent prendre les candidats pour réduire la pollution de l'air liée notamment à la Traversée urbaine de Reims. Et quelle politique également pour les transports en commun ? Gratuité ou non ?

Les 10 listes en lice à Reims