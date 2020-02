Municipales à Reims : la liste d'Eric Quénard affiche ses ambitions avec de nouveaux visages

A un peu moins d'un mois du premier tour des élections municipales, la tête de liste "Faisons respirer Reims" Eric Quénard a présenté mercredi 19 février les 59 noms qui composent sa liste lors de son premier meeting de campagne, dans le quartier Croix rouge. Ancien premier adjoint de 2008 à 2014 sous la mandature d'Adeline Hazan, il a à ses cotés des militants politiques de différents partis de gauche, y compris des membres d'Europe Ecologie les verts, alors même que EELV présente une liste autonome à Reims.

Solidarité, transition écologique et démocratie locale

Il y a aussi beaucoup de militants associatifs dont la numéro 2 sur la liste "Faisons respirer Reims" Zabbaou Liman. Cadre territoriale âgée de 34 ans, et originaire du quartier des Châtillons, elle se lance pour la première fois en politique et pour elle, l'urgence est de réduire les inégalités dans la ville. "On a aujourd'hui et je vais oser le dire, un maire de Reims qui est naturellement maire du centre ville : toutes les infrastructures qui ont été construites et tous les investissements ont été concentrés dans un certain secteur et les quartiers ont selon moi été abandonnés", souligne Zabbaou Liman.

Et pour cette militante associative, s'il ne fallait retenir qu'une mesure du programme d'Eric Quénard dans le domaine de la solidarité ce serait la mise en place d'une mutuelle communale : "il y a près de 20.000 personnes aujourd'hui à Reims qui n'ont pas de mutuelle, qui n'ont pas de protection au delà de ce que propose la sécurité sociale, ça fait une personne sur 10 à Reims et c'est beaucoup trop!", souligne la numéro 2 sur la liste qui rappelle qu'un quart des rémois vit sous le seuil de pauvreté.

Un plan vélo "très ambitieux"

Parmi les 10 premiers noms de la liste "Faisons respirer Reims" figure également l'ex président de l'association de cyclistes à Reims Vél'Oxygène -qui compte aujourd'hui plus de 500 foyers adhérents-. Antoine Prieur s'engage en politique, non sans faire grincer des dents du côté de l'actuelle municipalité. Mais celui-ci justifie son engagement : "l'engagement que j'ai pris auprès d'Eric Quénard il est dans la continuité de ce que je défendais dans l'association, c'est à dire promouvoir le vélo pour tous et dans tous les quartiers... alors je précise que j'ai pris du recul avec Vél'Oxygène pour pas mélanger les choses".

L'objectif de la liste est de tripler les déplacements à vélo si Eric Quénard est élu en mars prochain à la mairie de Reims, soit passer de 3 à 10 % de déplacements cyclistes. "La volonté qu'on a c'est de rattraper le retard ! C'est ambitieux mais c'est réaliste, c'est à la hauteur du potentiel et c'est la première fois qu'un tel engagement est pris par un candidat", souligne Antoine Prieur, qui est 9ème position sur la liste.