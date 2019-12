Municipales à Reims : le candidat de la République en marche Gérard Chemla esquisse son plan pour la mairie

Reims, France

Le candidat de la République en marche à la mairie de Reims Gérard Chemla s'adresse aux habitants dans un livre intitulé "Dialogue avec les rémois" et qui doit être diffusé cette semaine à un peu plus de 1000 exemplaires. Un ouvrage de 145 pages où à travers des entretiens il esquisse ses premières propositions sur différents thèmes, et notamment l'environnement et la sécurité. "L'objectif est de bien vivre à Reims avec un air respirable et des transports plus accessibles", écrit la tête de liste d'Osons Reims qui était notre invité ce lundi 16 décembre sur France bleu Champagne-Ardenne.

Régler le problématique de la pollution lié à la voie Taittinger

Le problème de la pollution concernant la traversée urbaine de Reims ? "Ce que j'envisage, c'est déjà de faire quelque chose car l'air de la ville est pollué de façon inacceptable à cause de la voie Taittinger et rien n'est fait. Je n'ai pas de solution miracle mais j'envisage de diminuer le trafic en paralysant des voies, en végétalisant et une autre proposition de couvrir une partie... je consulterai les habitants sur le sujet", souligne Gérard Chemla. Le candidat LREM à la mairie de Reims veut aussi améliorer les dessertes en tram, en direction de la polyclinique de Reims Bezannes et de la gare Champagne Ardenne TGV : "il faut soit rallonger le tram, soit faire en sorte que d'avantage de trams y aillent".

Des navettes fluviales électriques sur le canal

Autre proposition de Gérard Chemla dans le domaine des transports : la création de navettes fluviales sur le canal. "On a un canal qui va globalement de la zone Farman à Saint-Brice Courcelles, on a pas besoin de faire des voies ou de l'électrifier pour y faire circuler des piétons... il faut nécessairement révolutionner les transports : on ne peut plus à Reims voyager demain comme hier!, explique le candidat de la République en marche, qui estime que la proposition est réaliste et qu'elle sera probablement reprise.

Autres pistes dégagées dans le livre :

Doubler sur les 10 années à venir la superficie d'espaces verts par habitant

multiplier les jardins partagés

créer des stationnements pour les vélos protégés et sécurisés et aide à l'acquisition de vélos

La sécurité, enjeu majeur

L'autre domaine dans lequel Gérard Chemla livre des propositions précises, c'est la sécurité. Le candidat de la République en marche estime que certains quartiers sont "abandonnés", et il souhaite s'il est élu, la mise en place de maires de quartiers. "Il faut remettre des hommes là ou il n'y en a plus, on a enlevé les gardiens d'immeubles et on les a pas remplacés... et je veux avoir un adjoint dans un quartier, qu'il y vive, qu'il y travaille, qu'il aille au devant des habitants, et qu'il échange avec eux et qu'il travaille avec les conseils de quartiers...", précise Gérard Chemla.

Et sur les effectifs de police municipale, le candidat dit ne pas avoir d'option arrêtée. "C'est un travail de réflexion qu'il faut faire, c'est pour ça que j'ai demandé au maire Arnaud Robinet des chiffres, très difficiles à obtenir, pour savoir comment ça fonctionne aujourd'hui. Pas savoir combien il y a de policiers mais qu'est ce que ça donne", explique encore Gérard Chemla.