Municipales à Reims : le candidat socialiste Eric Quénard dévoile ses premières propositions

A un peu moins de 3 mois du premier tour des élections municipales à Reims, le candidat socialiste Eric Quénard dévoile ses 15 premières propositions de campagne. Quinze propositions adoptées par le collectif "Faisons respirer Reims" dont il est la tête de liste. Et dans ce premier volet de propositions, beaucoup concernent l'écologie. Eric Quénard est notre invité sur France bleu Champagne-Ardenne ce jeudi à 7 h 45.

Développer le vélo et expérimenter les transports en commun gratuits

La priorité ? "C'est d'avoir un réseau cyclable structurant, continu et sécurisé... Même si c'est en développement, _3 % des déplacements seulement se font en vélo aujourd'hui et l'objectif de les porter à 10 % d'ici la fin de la mandature"_, explique le candidat PS à la mairie de Reims.Eric Quénard souhaite un projet global avec des investissements supérieurs un million d'euros "pour rattraper le retard". "On veut proposer une aide à l'acquisition de vélos et puis des parkings sécurisés", souligne Eric Quénard.

Il souhaite une expérimentation des transports en commun gratuits pendant un an. "Gratuité d'abord pour les moins de 25 ans et le week-end pour tous les habitants et puis au bout d'un an on tirera les conséquences de cette expérimentation, voir si ça a des effets sur la réduction de la circulation des voitures", précise Eric Quénard.

Un plan "massif" pour améliorer l'isolation thermique

Autre proposition dans le domaine de l'écologie : un programme d'investissement thermique dans les bâtiments publics, comme les écoles. Eric Quénard estime qu'un plan massif pourrait "diminuer la facture d'énergie et les dépenses de fonctionnement portés par la ville et la communauté urbaine du Grand Reims".

Autres propositions sur le thème de l'écologie :

végétalisation des cours d'écoles et création d'une centaine d'"îlots de fraîcheur" dans la ville

l'élargissement de la piétonnisation de l'hyper centre

la non artificialisation des terres (exemple : pas de construction à côté du Boulingrin)

Un budget participatif "conséquent"

Eric Quénard souhaite également mettre en place un budget participatif à hauteur de 5% du budget d'investissement de la ville. Ce qui représente "entre 2,5 et 3 millions d'euros" qui seraient ainsi soumis à appels à projets et aux conseils de quartiers. Autre proposition pour "plus de démocratie" : les habitants pourraient faire inscrire un point à l'ordre du jour du conseil municipal si 5.000 rémois le demandent.

Le candidat socialiste dévoilera ses autres propositions dans les semaines à venir. Sur la sécurité ou encore la culture. D'ores et déjà Eric Quénard prône pour la création d'un"événement culturel grand public et fédérateur" qui associerait la ville et les associations.