Municipales à Reims : Le maire sortant Arnaud Robinet dévoile sa liste et ses nouveaux soutiens

L'équipe d'Arnaud Robinet est maintenant complète. L'actuel maire de Reims, candidat à sa succession, a présenté le nom de ses colistiers ce mardi 25 février au complexe René Tys, devant plus de mille personnes. Cette liste "Reims naturellement", étiquetée "divers droite" et composée d'anciens et de nouveaux visages, rassemble des personnalités de plusieurs bords politiques.

Arnaud Robinet a pris la parole devant plus de mille personnes © Radio France - Clément Conte

Il y a d'abord, les habitués. Sans surprise, la présidente du Grand Reims Catherine Vautrin hérite de la 2e place sur la liste. Elle est suivie par Xavier Albertini, adjoint à la sécurité et directeur de campagne du maire sortant. La quasi-totalité des adjoints actuels figurent sur cette liste, à quelques exceptions près. Mais Arnaud Robinet a souhaité ouvrir les horizons. Il a retenu des candidatures plus surprenantes : "C'est une liste de rassemblement, confie-t-il, avec des personnes divers gauche, centre-gauche mais qui estiment que la politique menée depuis 6 ans leur convient et ils souhaitent s'inscrire dans cette dynamique."

En tête de ces nouveaux colistiers convaincus : Philippe Wattier, le directeur de l'Armée du salut de Reims, placé en 5e position sur la liste : "J'ai beaucoup travaillé avec Arnaud Robinet. J'ai découvert un homme humaniste sensible au bien-être des personnes. Et à un moment donné, je me suis intéressé à l'idée de pouvoir m'investir sur ce territoire."

Une entrepreneuse pour œuvrer dans les quartiers

L'une des priorités d'Arnaud Robinet dans cette campagne, outre l'écologie et la sécurité, est de rapprocher le centre-ville des quartiers, pour éviter leur isolement. Pour cela, il compte sur une entrepreneuse, négociante en vins et spiritueux, créatrice de sa propre marque de champagne : Marie-Inès Romelle, 4e nom de la liste. Arrivée à Reims il y a 5 ans, cette femme de 41 ans s'est intégrée rapidement et a voulu s'engager dans la vie de la cité : "Je me suis dit que je pouvais apporter des choses aux jeunes des quartiers, les guider, les conseiller, confie-t-elle. Ils ont plein de projets mais ne savent pas comment faire. Quand j'en ai parlé à Arnaud Robinet, j'ai senti qu'il était ouvert à ça. Il faut rassembler."

Au total, Arnaud Robinet a présenté 61 noms (59 + 2 remplaçants) pour une moyenne d'âge de 47 ans. "Chacun aura sa place", dit-il. Quant aux postes d'adjoints, en cas de victoire, le maire sortant n'a toujours pas pris de décisions.

