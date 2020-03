Municipales à Reims : un programme "ni de droite, ni de gauche" pour la liste RN de Jean-Claude Philipot

Le programme du Rassemblement National pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochain à Reims a été dévoilé ce samedi. Portée par Jean-Claude Philipot, la liste se revendique citoyenne, représentative de la société avec un programme axé autour de la sécurité, mais pas seulement.

Jean-Claude Philipot, tête de liste RN (à gauche) et l'un de ses colistiers, Dominique Godbillion.

"Reims avec le RN", tel est le nom de la liste du Rassemblement National pour ces élections municipales 2020 à Reims. Liste portée, comme en 2014, par Jean-Claude Philipot, suite à l'abandon de Julie Philippo début janvier. Son programme a été présenté à la presse ce samedi après-midi. S'il est élu maire, le candidat RN promet des mesures "traditionnelles" sur la sécurité mais pas question de se contenter d'idées "de droite".

Sécurité, environnement, social et identité culturelle et industrielle

S'il est élu maire, le candidat RN promet des mesures en matière de sécurité, un renforcement des effectifs de police municipale, plus de caméras de vidéo surveillance. Mesures environnementales aussi, avec la création de parcs dans les quartiers les plus "délaissés" ou encore l'interdiction des poids lourds sur la traversée urbaine. Puis des mesures sociales avec notamment la création de crèches près des grands employeurs. Jean-Claude Philipot imagine aussi un musée du Champagne ou encore une industrie de bio-économie à Reims, ayant pour but de "donner une identité" à la cité des sacres. "Le Rassemblement National n'est ni de droite ni de gauche, c'est fini ça", lance la tête de liste.

"Une liste faite de personnes qui travaillent de leur mains et de leur cerveau. Il y a principalement des retraités car c'est dur de convaincre les actifs de nous rejoindre, ils ont peur d'être associés au RN" - Jean-Claude Philipot, tête de liste RN.

Les 61 noms de la liste RN pour les municipales 2020 à Reims (dans l'ordre) : Jean-Claude Philipot, Michelle Larrère, Hervé Chrétien, Marie Griffin, Dominique Godbillion, Thérèse Wiegand, Dominique Landmann, Marianne Lequeux, Alexandre Trisson, Florence Servotte, Daniel Tordeux, Marie-Louise Baudière, Bernard Ducrot, Sandy Allard, José Sombret, Geneviève Philipot, Sacha Dosnon, Marthe Beaubouchez, Karl Leclère, Audrey Warin, Philippe Jardillier, Gabrielle Vidal, Alain Régley, Lysiane Zaccaria, Wilhelm Vansteene, Annie Larrère, Francis Reichling, Anita Duchêne, Lionel Martin, Marie-Paule Deduit, Jean-Pierre Catté, Kathy Busquet, Louis Charlet, Marie-France Tritant, Sylvain Boudoux, Géraldine Draux, Roger Renaud, Marcelle Tritsch, Denis Allard, Yvonne Testard, Georges Charlet, Laura Sovereto, Gilbert Debeuf, Sylvie Cornet, Roger Paris, Christiane Fenaux, Pascal Menu, Béatrice Luttun, Clément Briquet, Eugénie Heyberger, James Fenaux, Blandine Lefebvre, Gabriel Barruel, Monique Baillet, Pierre Menu, Amélie Carlier, Jean-Luc Vriet, Martine Godbillion, Armand Rivez, Jacqueline Martin, Donald Griffin.

