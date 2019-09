Municipales à Rennes : Charles Compagnon en tandem avec Pierre Breteau

Rennes, France

Connu surtout pour ses coups de gueule en tant que représentant des commerçants rennais lors des violentes manifestations des Gilets jaunes à Rennes, Charles Compagnon a choisi de se lancer en politique. Il brigue le poste de maire de Rennes avec détermination. "Cette ville m'a beaucoup donné depuis que j'ai l'âge de 14 ans, et aujourd'hui, je veux lui rendre. Cette ville rayonnante a besoin de changement". Charles Compagnon assure qu'il a une "vision pour Rennes". Dans son programme, encore en construction, Charles Compagnon veut "une ville apaisée, un ville qui respire, une ville qui croit de manière raisonnable, une ville qui retrouve de l'audace".

Une candidature sans étiquette

A 46 ans, le restaurateur explique qu'il n'a demandé aucune investiture : "je n'ai qu'un seul parti, c'est Rennes." Pour constituer sa liste, Charles Compagnon affirme qu'il garde "les bras grand ouverts, à tous ceux qui partagent sa vision, je ne veux pas être enfermé dans un dogme". Il pourrait toutefois recevoir le soutien des Républicains.

En tandem avec Pierre Breteau, maire de saint-Grégoire

Charles Compagnon et Pierre Breteau se connaissent depuis dix ans, et ils forment un tandem pour ces municipales de 2020 "On pédale depuis longtemps dans le mêle sens". Charles Compagnon vise la mairie de Rennes "je serai un maire à temps plein", Pierre, Breteau, lui, espère décrocher la présidence de la métropole. Pierre Breteau, maire Modem de Saint-Grégoire est dans candidat à sa propre succession.