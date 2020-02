Municipales à Rennes : il créé un site internet pour comparer les programmes

Rennes, France

"Je vais souvent sur le marché des lices à Rennes et j'ai vu les candidats distribuer leurs tracts. C'est très bien pour la démocratie mais moi j'ai besoin de quelque chose de très visuel et de global pour me faire mon avis." C'est à partir de cette idée que Vincent Ogloblinsky, un architecte logiciel de 36 ans a créé un site internet permettant à tout un chacun de comparer les programmes des neuf candidats aux municipales à Rennes.

Une quarantaine d'heures de travail bénévole

"J'ai passé une vingtaine d'heures sur la création de l'architecture et une dizaine ou vingtaine d'heures aussi pour lire les programmes et rassembler les propositions," explique l'expert informatique. Economie, social, sécurité, éducation, etc. Vincent Ogloblinsky a rassemblé les propositions des candidats sous une dizaine de thématiques. "Je me suis inspiré de ce qui avait été fait par différents médias lors des dernières élections," confie-t-il.

Déjà des projets pour les prochaines élections

En se rendant sur www.municipales-rennes.fr il est ainsi possible de faire un comparatif entre deux, trois candidats ou plus. "Il manque encore des propositions chez certains candidats mais je vais finaliser cela dans la semaine." Vincent Ogloblisnky a souhaité créer un site en OpenSource afin de permettre à n'importe quel internaute d'apporter sa pierre à l'édifice. Pour les prochaines municipales, le Rennais réfléchit déjà à une plateforme globale qui pourrait s'adapter à n'importe quelle commune.