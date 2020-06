Municipales à Rennes : les trois candidats débattent sur France Bleu Armorique ce mardi 23 juin

A cinq jours du second tour des municipales, les trois candidats à l'élection de maire de Rennes débattront sur France Bleu Armorique entre 8h30 et 9h ce mardi 23 juin. Un débat à suivre aussi en vidéo sur francebleu.fr et notre page Facebook.

Après trois mois de suspens et d'attente à cause du confinement, le second tour des élections municipales aura lieu ce dimanche 28 juin. A Rennes, après la fusion des listes de la socialiste Nathalie Appéré et de Matthieu Theurier le candidat écologiste, trois candidats sont encore en lice.

Le PS et ses alliés est représenté par la maire sortante, Carole Gandon, candidate de la République en marche est toujours en lice, tout comme le candidat divers droite Charles Compagnon.

A cinq jours du second tour, France Bleu Armorique invite les trois candidats à débattre ce mardi 23 juin de 8h30 à 9h. Un débat qui sera également retransmis en vidéo sur francebleu.fr et la page Facebook de France Bleu Armorique.

Trois thèmes au cœur des préoccupations

Comment soutenir l'économie et relancer le commerce après le crise du coronavirus ? Comment concilier les besoins de mobilité et la protection de l'environnement ? Alors que le prix de l'immobilier continue d'augmenter et que les règlements de compte sont de plus en plus nombreux dans certains quartiers, Rennes est-elle encore une ville où il fait bon vivre ?

Nathalie Appéré, Carole Gandon et Charles Compagnon confronteront leurs propositions autour de ces trois questions pendant une demi-heure.