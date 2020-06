Élections municipales en Bretagne : "continuer à servir Rennes", le souhait de Nathalie Appéré

Nathalie Appéré effectuera un deuxième mandat à la mairie de Rennes. La maire PS sortante, alliée aux écologistes, a été réélue au second tour des municipales ce dimanche 28 juin, avec 65,35% des suffrages exprimés. La candidate LREM Carole Gandon arrive en deuxième position avec 17,49 % des votes, suivi de très près par Charles Compagnon (DVD) avec 17,15% des suffrages.

"C'est beaucoup d'émotion, de joie et de fierté" a réagi Nathalie Appéré sur notre antenne ce lundi 29 juin au lendemain de sa victoire. Elle réalise le plus gros score de la gauche dans la capitale bretonne depuis 1977. Un résultat qui, selon elle, "l'oblige à continuer de travailler pour servir cette ville".

Nathalie Appéré qui souhaite"donner plus de pouvoir aux Rennes et aller plus loin dans les concertations". Elle analyse sur notre antenne la forte abstention, 68% dans la capitale bretonne : "il ne faut pas nous satisfaire d'une abstention et d'un désintérêt de la chose publique" explique-t-elle.

La maire de Rennes a un cap très clair pour le début de son second mandat : "les nouvelles solidarités, la transition écologique et l'emploi." Nathalie Appéré qui brigue aussi la présidence de la métropole dont le "destin est étroitement lié a celui de Rennes" dit-elle.

La liste de Nathalie Appéré devrait obtenir une cinquantaine de sièges sur les 61 qui composent le Conseil municipal, qui se réunira une première fois le vendredi 3 juillet.

L'interview de Nathalie Appéré sur l'antenne de France Bleu Armorique :