Municipales à Rennes : Nathalie Appéré élue pour un second mandat

A l'issue du second tour des municipales ce dimanche 28 juin, la maire socialiste de Rennes Nathalie Appéré a été réélue à la tête de la ville. Elle devra une nouvelle fois composer avec les élus écologistes avec lesquels elle a fait alliance au second tour.

L'abstention a été forte ce dimanche 28 juin pour le second tour des élections municipales à Rennes. Dans les bureaux de vote de la ville, le taux de participation aux élections municipales, à 18h, était de 27,66%.

Le scrutin a vu la victoire de la maire sortante Nathalie Appéré. L'élue socialiste a été reconduite à la tête de la mairie avec plus de 65% des suffrages contre 17,49% pour sa concurrente LREM Carole Gandon et 17,15% pour le candidat divers droite Charles Compagnon. Il s'agit du plus gros score de la gauche dans la capitale bretonne depuis 1977. Comme en 2014, le parti socialiste et ses alliés a fusionné avec la liste écologiste menée par Matthieu Theurier.

Le conseil d'installation aura lieu le vendredi 3 juillet. La liste de Nathalie Appéré devrait obtenir une cinquantaine de sièges sur les 61 qui composent le conseil municipal.