Municipales à Rennes : Pour Carole Gandon, les alliés de Nathalie Appéré prônent "le communautarisme"

Carole Gandon, la candidate LREM à la mairie de Rennes repart en campagne pour le second tour des élections municipales qui aura lieu le 28 juin prochain. La tête de la liste Révéler Rennes réagit à l'actualité sociale et accuse les alliés de Nathalie Appéré de flirter avec le communautarisme.

Arrivée en troisième position au soir du premier tour des élections municipales à Rennes en mars, Carole Gandon (14,29% des voix) repart pour le second tour, le 28 juin prochain. Pour sa première sortie devant la presse ce Lundi 8 juin, la tête de liste LREM est largement revenue sur l'actualité sociale, notamment concernant les violences policières et le racisme dans la police.

La candidate à la mairie de Rennes tient à "nommer le réel" explique-t-elle :"Le racisme existe en France, y compris chez certains policiers, et il doit être combattu par tous les moyens". Sans généraliser à l'ensemble de la fonction, Carole Gandon reconnait la présence du racisme chez une partie des forces de l'ordre, tout en précisant que "l'immense majorité des policiers ne le sont pas et font leur travail avec abnégation".

La liste écologiste dans le viseur

La tête de liste LREM à Rennes a tenu également à réagir avec fermeté à la prise de position des élus et candidats écologistes "qui ont soutenu sans nuances la manifestation interdite de samedi", en référence à la manifestation contre les violences policières qui s'est tenue dans le centre-ville ce samedi 6 juin.

Mais la candidate à la mairie de Rennes ne s'arrête pas là :"_Je pense qu’il est vraiment temps d’éclairer les électeurs sur la ligne idéologique des alliés de Mme Appéré_. Voter pour Mme Appéré, c’est voter pour un candidat, Matthieu Theurier, qui adhère à la thèse du “privilège blanc”. C’est voter aussi pour une candidate, Priscilla Zamord, qui parle d’écologie décoloniale et qui motive sa candidature par le désir que les “femmes non blanches” ou des “personnes racisées” exercent des responsabilités. C'est enfin voter pour une candidate, Gaëlle Rougier, qui accuse le Gouvernement d’être raciste. Mme Appéré ne s’est jamais désolidarisée de ces propos qui relèvent de la rhétorique du racisme d'Etat".

On peut être blanc et combattre le racisme", Carole Gandon

Carole Gandon s'étonne de la position de la maire sortante Nathalie Appéré sur ces questions :"Nathalie Appéré, s’allie donc avec une liste qui mêle des militants écologistes et une extrême-gauche qui flirte avec le communautarisme". Et la candidate LREM de conclure :"Pour ma part, je me bats contre toutes les discriminations en défendant une approche républicaine et universaliste. On peut être blanc et combattre le racisme".