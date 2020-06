Selon les premières estimations fournies par la préfecture de la Dordogne, Nicolas Platon est élu maire de Ribérac. Trois candidats se sont affrontés au second tour.

Municipales à Ribérac : le candidat socialiste Nicolas Platon élu maire au second tour

Les trois candidats à Ribérac de gauche à droite : Philippe Chotard, Patrice Favard, et Nicolas Platon

Selon les premières estimations après le second tour des élections municipales à Ribérac, Nicolas Platon est élu maire ce dimanche 28 juin. Avec 37,02% des suffrages, le candidat socialiste devance Patrice Favard de 32 voix d'écart.

Les Ribéracois étaient appelés à voter et à choisir l'un des trois candidats en lice : le socialiste Nicolas Platon, arrivé en tête au premier tour, le maire sortant Patrice Favard et le divers centre Philippe Chotard.

En Dordogne, les habitants de 46 communes ont été appelés à voter pour le second tour des élections municipales, plus de trois mois après le premier à cause du confinement lié à l'épidémie de coronavirus.