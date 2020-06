Municipales à Ribérac : l'ancien maire Patrice Favard tourne la page

Patrice Favard ne compte pas remâcher sa défaite ni être candidat dans six ans à la mairie de Ribérac : "le vote des Ribéracois est clair - explique le maire sortant - ils n'ont pas validé ce que j'ai fait et ce que je proposais, il est maintenant utile de confier l'opposition à une nouvelle équipe qui se battra dans les six ans qui viennent et qui se battra pour les prochaines municipales."

Pas de recours contre la victoire de Nicolas Platon

En 2014, Patrice Favard (qui était à l'époque secrétaire départemental de l'UMP) avait arraché la mairie de Ribérac, dirigée par des socialistes depuis 45 ans, avec 118 voix d'avance. Après un unique mandat et désormais candidat divers-droite, il a échoué dimanche à une réélection pour 32 voix de retard sur le socialiste Nicolas Platon, mais n'envisage pas de recours "moi je n'ai jamais évoqué le recours, mes colistiers non-plus. Je ne vois pas pourquoi on ferait un recours, je me plie aux résultats des élections."

Patrice Favard n'envisage pas de recours contre le résultat du scrutin Copier

Depuis son élection en 2014, Patrice Favard était en disponibilité de son poste de fonctionnaire du Conseil départemental. Son mandat fini, son avenir professionnel sera réglé pendant l'été.