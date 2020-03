Municipales à Ribérac : suivez en direct le débat entre les trois têtes de liste

Les élections municipales des 15 et 22 mars approchent. Ce jeudi, France Bleu Périgord organise son troisième débat, cette fois consacré à la ville de Ribérac. En présence des trois têtes de liste déclarées. Patrice Favard, Nicolas Platon, et Philippe Chotard

A moins de dix jours des élections municipales, France Bleu Périgord organise ce jeudi 5 mars son troisième débat, cette fois consacré à la ville de Ribérac. Vous pourrez entendre à partir de 18h10 les trois candidats en lice débattre sur les préoccupations et les enjeux de Ribérac. Ribérac, commune située en plein Périgord vert, une zone rurale et une ville peuplée d'environ 3861 habitants. A Ribérac, le maire sortant, le maire sortant, l'ex UMP Patrice Favard a décidé de se représenter et de briguer un second mandat. Mais il aura face à lui deux concurrents.

Les candidats :

Patrice Favard , maire divers droite sortant

, maire divers droite sortant Nicolas Platon, sans étiquette, mais soutenu par le PS

sans étiquette, mais soutenu par le PS Philippe Chotard, sans étiquette, mais soutenu par LREM

Les candidats vont débattre des enjeux importants pour la commune : la désertification médicale, l'attractivité commerciale, les transports et il sera aussi question des alliances et des soutiens politiques.

Prochain débat ce mardi 10 mars sur France Bleu Périgord. Il sera cette fois consacré à Terrasson.