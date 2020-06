On vote pour le 2e tour ce dimanche dans la 6e ville du département dirigée depuis 1995 par Jean-Claude Charvin. Une triangulaire dans laquelle le maire sortant n’est pas en position favorable.

Municipales à Rive-de-Gier : le 2e tour en débat ce lundi avec France Bleu et Le Progrès

La dernière semaine de campagne pour les municipales débute ce lundi et France Bleu vous propose 3 débats en partenariat avec la Tribune Le Progrès : mercredi à Saint-Étienne, mardi à Firminy et ce lundi soir, entre 18h et 19h à Rive-de-Gier.

Le maire sortant, Jean-Claude Charvin est arrivé en 2e position lors du 1er tour avec 31,85% des voix, derrière le candidat de la gauche réunie Vincent Bony et ses 38,07%. Jean-Pierre Granata est le 3e homme, pourtant arrivé 4e mais il profite du retrait de Gérard Octroy et du ralliement d’une partie de ses co-listiers.

Les enjeux restent les même à Rive-de-Gier par rapport au premier tour : la réhabilitation du centre ville, son attractivité notamment à travers les commerces, le manque de médecins, la sécurité par exemple dans le secteur du Grand Pont, la bataille jusqu’au dernier souffle pour ou contre l’A45. Désormais le débat aura un autre contexte, à la lumière de la crise du coronavirus. Ce débat sera notamment l’occasion de voir si les positions ont changé par exemple dans la perspective d’une future crise économique.