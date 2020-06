Ce lundi soir, le sortant Jean-Pierre Charvin a débattu avec le candidat de la gauche Vincent Bony et Jean-Pierre Granata (sans étiquette).

Municipales à Rive-de-Gier : réécouter le débat du 2e tour avec France Bleu et Le Progrès

De gauche à droite, Jean-Claude Charvin, Jean-Pierre Granata et Vincent Bony.

La dernière ligne droite vers le 2e tour des élections municipales est lancée sur France Bleu. Ce lundi, en partenariat avec La Tribune Le Progrès, avait lieu le premier de nos 3 débats avant le scrutin de dimanche avec un focus sur la sixième ville du département, Rive-de-Gier qui pourrait changer de maire. Jean-Claude Charvin, référencé à droite, dirige la ville depuis 25 ans mais il est arrivé deuxième le 15 mars dernier, derrière le candidat de la gauche Vincent Bony. Dans un premier tour marqué par une très forte abstention, Jean-Pierre Granata, un chef d'entreprise sans étiquette, s'est immiscé dans le duel annoncé pour ce qui représente aujourd'hui une triangulaire incertaine.

Les thèmes du débat

La situation politique avant ce 2e tour

Les conséquences de la crise, les finances de la ville, la priorité à la relance économique et la requalification du centre ville

La sécurité

La fin de la Déclaration d'utilité publique pour l’A45 et l’environnement

Le débat du 2e tour de Rive-de-Gier Copier

Suite de nos débats ce mardi soir entre 18h et 19h avec une autre triangulaire qui oppose à Firminy le sortant Marc Petit, la communiste Anne-Sophie Putot et le candidat de la droit Julien Luya. Mercredi ce sera à Saint-Étienne entre Gaël Perdriau et Pierrick Courbon.