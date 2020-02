Municipales à Rive-de-Gier : revivez le débat France 3 / France Bleu

France 3 et France Bleu s'associent pour vous proposer le débat des municipales à Rive-de-Gier, mercredi 26 février. Débat mené par Claire Exbrayat et Mathilde Montagnon.

À un peu plus de deux semaines des municipales, France 3 et France Bleu vous proposent le débat des municipales à Rive-de-Gier (Loire). Jean-Claude Charvin, maire sortant divers droit est élu depuis 1995. face à lui, Gérard Octroy, son ancien premier adjoint. Vincent Bony mène une liste de gauche et Jean-Pierre Granata, un chef d'entreprise mène une liste sans étiquette.

Les participants au débat (par ordre alphabétique)

Vincent Bony (divers gauche)

Jean-Claude Charvin (divers droite, maire sortant)

Jean-Pierre Granata (sans étiquette)

Gérard Octroy (divers droite)

Les principaux thèmes du débat

Le paysage politique à Rive-de-Gier

Redynamiser le centre-ville

La rénovation urbaine

La sécurité

L'accès à la santé